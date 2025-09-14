Başkentliler Türkiye-Almanya Basketbol final maçını dev ekranda izlemenin heyecanını yaşayacak. Atatürk Orman Çiftliğinde kurulacak dev ekranlarda Ankara halkı Millilerin yanında olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde karşılaştığı Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvada madalyayı da garantilemiş oldu.

Türkiye Almanya final maçı TRT1 kanalında şifresiz olarak 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da canlı olarak yayınlanacak.