Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, çocukluk döneminde sık görülen boğaz enfeksiyonlarının ilerleyen yaşlarda kalp sağlığını tehdit edebileceği konusunda uyardı. Türkyılmaz, özellikle beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavi edilmediğinde yıllar sonra romatizmal kalp hastalığına ve ciddi kalp yetmezliğine neden olabileceğini vurguladı.

Boğaz enfeksiyonunu hafife almayın

Romatizmal kalp hastalığının çoğunlukla çocuklukta geçirilen basit boğaz enfeksiyonlarına bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, “Bu enfeksiyon kalbi, eklemleri, beyni ve yumuşak dokuları etkileyebilir. Tedavi edilmeyen durumlarda kalp kapaklarında kalıcı hasar oluşur ve bu da ilerleyen yıllarda ciddi kalp yetmezliğine yol açabilir” dedi. Hastalığın genellikle orta yaşlarda nefes darlığı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını kaydeden Türkyılmaz, tanıda ekokardiyografinin önemli rol oynadığını ifade etti.

Kalp kapaklarında tamir ya da değişim gerekebilir

Romatizmal kalp hastalığının tedavisinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, “Kapak tamir edilebilecek durumdaysa önceliğimiz bu yönde oluyor. Ancak bozulma ileri düzeydeyse kapak değişimi gerekebiliyor. Bu noktada hastanın yaşı ve genel sağlık durumu dikkate alınarak en doğru tedavi planı belirleniyor” diye konuştu.

Düzenli kalp kontrolü hayat kurtarıyor

Hastalığı önlemenin en etkili yolunun çocuklukta geçirilen enfeksiyonların zamanında tedavi edilmesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Türkyılmaz, “Sağlık sorunu olmasa bile özellikle orta yaş grubundaki bireylerin düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor. Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi korunabilir ve ciddi kalp yetmezliğinin önüne geçilebilir” dedi.