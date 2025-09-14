BERLIN (AA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve dünyadaki savaş bölgelerine silah sağlanmasını protesto etmek için binlerce kişi, başkentin merkezinde tarihi Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

'Gazze'de soykırımı durdurun' çağrısıyla düzenlenen barış gösterisine, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Eş Başkanı Sahra Wagenknecht'in yanı sıra Dieter Hallervorden, Massiv, Bausa ve Daniel Aminati gibi sanatçılar katıldı.

Gösteriye, İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters da video mesajı gönderdi.

Göstericiler, 'Bomba yerine diploması', 'Gazze'de suç ortaklığını durdurun, İsrail'e silah vermeyin', 'Barışa şans verin', 'Filistin özgür olacak', 'Soykırımı durdurun' ve 'Sesini yükselt' yazılı dövizler taşıdı.

Burada konuşma yapan Wagenknecht, savaşlara karşı oldukları için bu gösteriye katıldıklarını söyledi.

7 Ekim 2023 olaylarına işaret eden Wagenknecht, 'Açıkça söylemek gerekirse, bunların hiçbiri Gazze Şeridi'nde yarısı çocuk 2 milyon insanın rasgele bombalanmasını, katledilmesini, aç bırakılmasını ve sürgün edilmesini haklı çıkarmaz. Bu bir imha savaşıdır ve biz bu savaşı kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Wagenknecht, İsrail ordusunun Gazze'de gıda dağıtım yerlerinde insanları öldürüldüğünü anımsatarak 'Gıda dağıtım noktalarında aç çocuklara ateş açmak için ne kadar sadist olmak lazım? Bu, o kadar barbarlık, o kadar tahammül edilmez ki, buna karşı sesin yükseltilmesi lazım. Çünkü bu böyle devam etmemeli.' diye konuştu.

İsrail ile ilgili Almanya'nın tarihi sorumluluğu olduğuna ve Alman tarihinden dersler çıkarılması gerektiğine dair çağrılar yapıldığını aktaran Wagenknecht, şöyle konuştu:

'Ben de evet, Alman tarihinden dersleri ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak Alman tarihinden çıkarılması gereken ders, soykırım yapan, komşu ülkelerini askeri saldırılarla terörize eden aşırı sağcı bir hükümetin yanında koşulsuz sadakatle durmak kesinlikle değildir. Alman tarihinden ders çıkarmanın bu olduğuna inananlar, hiçbir şey anlamamıştır.'

Almanya'daki çifte standardı da eleştiren Wagenknecht, 'Her savaş bir suçtur. Savaşta öldürülen her insan bir trajedidir. Ancak kim Ukrayna'da ölen siviller için göz yaşı döküyorsa ve Gazze'deki ceset yığınlarına sessiz kalıyorsa, onun savaş ve şiddet mağdurlarına karşı dürüst bir merhameti yoktur. Dürüstse orada da sesini yükseltmeli.' değerlendirmesinde bulundu.

Wagenknecht, Alman hükümetinin Gazze'de yaşananları sadece izlemediğini, 'suç ortağı' da olduğunu söyleyerek 'Her zaman kendini demokrasi ve insan hakları öncüsü olarak gören yüksek ahlaklı hükümetimiz, hala (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya savaşları için araçlar sağlamaya devam ediyor.' dedi.

Uluslararası hukuku ayaklar altına alan ülkelere silah sağlanmamasını isteyen Wagenknecht, İsrail hükümetine silah tedarik edilmemesini talep etti.

Alman polisi gösteriye 12 bin kişinin katıldığını belirtirken, gösterinin organizatörleri bu sayının 20 bin olduğunu ifade etti.