CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyonu sert sözlerle eleştirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bugün sabah Bayrampaşa Belediye Başkanımıza, Hasan Mutlu'ya 48 kişiyle birlikte operasyon yapıldı. Önce 5. Sonra '5 yetmeyebilir' demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa Belediyesinde gözaltına alınan belediye meclis üyemizin sayısı, AK Parti'ye lazım 7'nin bir fazlası. Akıllarınca Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler. Sen seçimde kaybettiğin Bayrampaşa'yı böyle mi alacaksın. Buna mı rıza gösterecek insanlar."

“Ses Kaydındaki Adam AK Parti’ye Katılıyor”

Özel, operasyon kapsamında öne sürülen ses kayıtlarına ilişkin de konuştu:

"Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz, yeni bir ses kaydı var. Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi. AK Parti'ye gidiyorlar… Bu yöneticilere kayyım atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti'ye katılıyor."

“Partiye Sahip Çıkıyor Millet”

Özel, CHP’deki birlik mesajını ise şu sözlerle verdi:

"Bu binanın kimin tarafından yönetileceğine karar veren 600 delege, 50 de doğal delege, toplam 650. 330'a 305 karar verdi. 'Özgür Çelik' diye. Şimdi 'Diğer tarafta' dediğiniz delegenin tamamı imza verdi noterden ki 'Seçim yenilensin, kayyım gitsin, Özgür Çelik'in arkasındayız' diye. Bu bir siyasi tercih değil, partimize sahip çıkıyor millet."

“CHP’nin Boş Kasasından Tutuklama Yaptınız”

Özel, Gaziosmanpaşa’da yaşanan kasadan para çalınması olayına da değinerek şunları söyledi:

"Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanı, kasasından 13 milyon lira değerindeki yabancı para ve ziynet çalınınca mahkemeye gidiyor. Çalanın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Paranın kaynağını izah edemediği için istifasını istemişler."

“İktidara Yürüyeceğiz”

Özel, CHP’nin yol haritasına ilişkin de açıklama yaptı:

"Planlamamız şu şekilde arkadaşlar; gizleyecek, saklayacak bir şeyimiz yok. Program kurultayında ortaya çıkan dört sütundaki 16 ana başlık çalışılacak. İşsizlik nasıl giderilecek, yoksulluk nasıl giderilecek, vatandaşlık temel geliri nasıl sağlanacak… İktidara yürüyeceğiz."

Açıklamalarının ardından Özel, partisinin MYK toplantısına katıldı. Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de toplantıya iştirak etti.