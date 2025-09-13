Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, öğle saatlerinde Bayrampaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Partililerin alkışları eşliğinde belediye binasına giren Çelik, Nuri Aslan ile birlikte bir saat süren görüşmenin ardından binanın önünde açıklamalarda bulundu.

“Güne Yine Bir Şafak Operasyonuyla Başladık”

Çelik, açıklamasında, “300 gündür olduğu gibi yine güne bir şafak operasyonuyla başladık. Bugün bir kez daha gördük ki tam bir düşman hukukuyla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi 300 gündür büyük bir saldırı altında. Başta belediye başkanımız ve meclis üyelerimizin aileleri olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Bu tam bir düşman hukukudur” ifadelerini kullandı.

“Ben Rantın Değil, Halkın Yanındayım”

Çelik, Bayrampaşa’da bir çıkar grubunun kaçak kafeterya inşa ettiğini ve Başkan Hasan Mutlu’nun halkçı anlayışla bu yapıyı yıktırdığını belirtti. Çelik, “Hasan Mutlu, kamu arazilerini koruyarak halkın yanında durdu. Rantçılara karşı durduğu için şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde” dedi.

“10 Gündür Hasan Mutlu’yu Tehdit Ettiler”

Çelik ayrıca, “10 gün önce savcılık belediyeden dosyaları aldı. Ardından Hasan Mutlu ve meclis üyeleri tehdit ve şantajla karşı karşıya kaldı. Ama Hasan Mutlu, Terzi Fikri geleneğinden gelen biri olarak halk için mücadeleye devam ediyor” açıklamasında bulundu.