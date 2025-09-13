Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetirken, yardımcı hakemler Anıl Usta ve Hakan Yemişken görev aldı.

İlk Yarı

Maçın ilk 30 dakikası sakin geçti. Galatasaray topa daha fazla sahip olsa da net pozisyon üretemedi. Eyüpspor ise kontra ataklarla Galatasaray kalesine yüklendi ancak etkili olamadı. 41’inci dakikada Galatasaray’dan Gabriel Sara ilk isabetli şutu attı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

64’üncü dakikada Mauro Icardi’nin ortasına Barış Alper Yılmaz kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Felipe Monteiro topu çıkardı. 73’üncü dakikada Galatasaray’ın golü geldi: Ahmed Kutucu’nun pasında altıpas üzerinde topla buluşan Mauro Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 89’uncu dakikada Yunus Akgün’ün golü farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

Yeni Transferler İlk Kez Forma Giydi

Galatasaray’ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İki oyuncu da maçta 90 dakika sahada kaldı.

Nefret Yok, Futbol Var Mesajı

Maçın santra vuruşu öncesinde her iki takım oyuncuları, “Nefret Yok, Futbol Var” mesajı vermek için 1 dakika hareketsiz kaldı. Ayrıca oyuncular, özel siyah tişörtlerle ısınma yaptı.