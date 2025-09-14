Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemi güçlenmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmî Gazetede kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 113’e ulaştı. Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz."

