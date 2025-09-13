Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı. İlk yarıda net fırsatlar yakalayan siyah-beyazlılar, aradığı golü bulamadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Goller İkinci Yarıda Geldi

Mücadelenin 71. dakikasında konuk Başakşehir, Shomurodov’un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından Beşiktaş cevap verdi. 73. dakikada El Bilal Toure’nin plase vuruşu skoru 1-1 yaptı.

Son dakikalarda büyük heyecan yaşandı. 89. dakikada Başakşehir’de Ba ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1’de Cengiz Ünder’in kafa golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçti. 90+8’de ise Beşiktaş da 10 kişi kaldı. Orkun Kökçü, VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir FK’yı 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.