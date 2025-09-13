Fenerbahçe Kulübü sporcusu olan ve daha önce dünya şampiyonalarında 1 altın, 2 gümüş madalyası bulunan Buse Naz, kariyerinde 4’üncü kez dünya finali oynama şansı elde etti.

Milli boksör, yarın TSİ 20.00’de finalde dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistanlı Alua Balkibekova ile karşı karşıya gelecek.

Buse Naz Çakıroğlu: "Gümüşten sıkıldım, artık altın olacak"

Olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında ise 4 finali bulunan Buse Naz, böylece büyük organizasyonlardaki final sayısını 10’a çıkardı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan milli boksör, şu ifadeleri kullandı:

“Altın madalya alarak mutlu bir şekilde ülkeme dönmek istiyorum. Artık her sıklette zor maçlar var. Teknik olarak eksik olan bir sporcu bile savaşarak madalya almak istiyor. Çok zor ama güzel bir maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak ülkemize döneriz. Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın olacak.”

Tribünlerden Büyük Destek

Maçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da takip etti. Milli boksörün karşılaşmasında başta Busenaz Sürmeneli olmak üzere tüm takım arkadaşları tribünden destek verdi.