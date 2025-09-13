Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıt sonucu organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilen tıbbi bir acil durum olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon insan sepsis geçiriyor, 11 milyona yakın kişi ise yaşamını yitiriyor. Bu veriler, dünya genelindeki her beş ölümden birinin sepsisle ilişkili olduğunu gösteriyor.

5 Gerçek – 5 Eylem

EKMUD, sepsise karşı mücadelede şu 5 gerçeğe dikkat çekti:

Sepsis, küresel önde gelen ölüm nedenidir. En savunmasız kişiler en ağır şekilde etkilenmektedir. Sepsisten kaynaklanan ölümlerin çoğu önlenebilir. 194 ülkeden yalnızca 15’i sepsise yatırım yapmaktadır. Daha güçlü bir sepsis müdahalesi küresel sağlık için esastır.

Dernek, aynı zamanda ülkelerin fon ayırması, protokoller geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının eğitilmesi, medyanın aktif rol üstlenmesi ve pandemi/acil durumlarda sepsisin önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kimler Risk Altında?

Sepsis her yaş grubunu etkileyebilse de, bir yaş altı bebekler, ileri yaştakiler, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler, kronik hastalıkları olanlar yüksek risk grubunda bulunuyor.

Belirtilere Dikkat!

Sepsisin erken tanısı hayat kurtarıyor. Özellikle enfeksiyon sonrası şu belirtiler görüldüğünde derhal hastaneye başvurulması öneriliyor:

Zihin bulanıklığı, konuşma bozukluğu

Titreme, kas ağrıları, yüksek veya düşük ateş

Pembe-morumsu benekli cilt

Nefes darlığı

İdrar çıkışında azalma

Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor

Sepsis tanısı konulduğunda tedaviye saniyeler içinde başlanması gerekiyor. İlk bir saatte uygulanması gereken adımlar arasında kültür örneklerinin alınması, uygun antibiyotik tedavisi, sıvı desteği ve enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması yer alıyor.

Önlenebilir Bir Tehdit

Sepsis, aşılanma, el hijyeni, akılcı antibiyotik kullanımı gibi basit önlemlerle büyük oranda önlenebiliyor. Ancak hastalık sonrası birçok hasta, aylarca hatta yıllarca sürebilen Sepsis Sonrası Sendrom ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

“Farkındalık, En Güçlü Silahımızdır”

EKMUD, sepsisle mücadelede toplumun, sağlık çalışanlarının ve medyanın bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Her ülkenin sepsis mücadelesine öncelik vermesi, sağlık profesyonellerinin eğitilmesi ve doğru adımların atılmasıyla sepsisten kaynaklanan ölümler önemli ölçüde önlenebilir.” ifadelerine yer verildi.