Her yıl 15 Eylül’de kutlanan Dünya Demokrasi Günü, toplumların temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini hatırlatan önemli bir gün olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 2007 yılında ilan edilen bu özel gün, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve halkın yönetime katılımı gibi evrensel değerlerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Demokrasi sadece bir yönetim biçimi değil

Uzmanlara göre demokrasi, yalnızca seçimlerden ibaret bir süreç değil; ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı, çoğulculuğun benimsendiği ve hukukun üstünlüğünün korunduğu bir yönetim anlayışıdır. Bu nedenle Dünya Demokrasi Günü, bireylerin ve toplumların demokratik değerlere sahip çıkması için küresel bir hatırlatma niteliği taşıyor.

Türkiye'de Demokrasi Bugün Sınav Veriyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay İptali davasının bugün görülmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultay ile 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan dava, bugün saat 10.00’da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek.

Mahkemeden çıkabilecek olası “mutlak butlan” (kurultayların geçersiz sayılması) kararı, yalnızca CHP’nin iç işleyişini değil, aynı zamanda Türk demokrasisinin geleceğini de etkileyecek kritik bir sınav olarak değerlendiriliyor.

15 Eylül Dünya Demokrasi gününde görülecek davanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.