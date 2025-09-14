CHP’nin bugün Ankara Tandoğan’da düzenlediği miting öncesi polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting devam ettiği esnada Güvenpark girişinde şüpheli şahıs ihbarı üzerine valiz taşıyan bir kadın durduruldu.

İddiaya göre, polis arama yapmak isteyince kadın tepki göstererek hakaret içerikli sözler söyledi ve “Şikayetçi olacağım sizden” gibi ifadeler kullandı. Polis ekipleri, güvenlik prosedürü gereği valizi ararken çevredeki bazı vatandaşlar aramaya tepki gösterdi.



Yetkililer olayın büyümeden sona erdiğini, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığını bildirdi.