RTÜK Başkanı Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve âdetlerimizle millî ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir.”

Şahin, aileyi hedef alan her yayının yalnızca ekranlarla sınırlı kalmadığını, çocukların ruhuna, gençlerin geleceğine ve toplumun huzuruna doğrudan etki ettiğini söyledi.

“Kızılcık Şerbeti İçin Gerekli İşlemler Başlatıldı”

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin şikâyetlerin dikkatle incelendiğini belirten Şahin, “Bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır” dedi.

Yayıncılara Teşekkür

RTÜK Başkanı, bugüne kadar aile kurumuna, örf ve âdetlere, milli ve manevi değerlere özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ederek, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni etti.

