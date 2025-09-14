Cinayet, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ceyhun B., kız arkadaşıyla birlikte önceden tanıdığı Haluk Altın’a ait restorana geldi. Altın, saatin geç olduğunu söyleyerek ikiliyi içeri almadı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Ceyhun B. ve kız arkadaşı bir süre sonra mekândan ayrıldı. Ancak kısa süre içinde geri dönen Ceyhun B., yanında getirdiği tabancayla Haluk Altın’a ateş açtı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Karın bölgesine üç kurşun isabet eden Haluk Altın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Kısa Sürede Yakalandı

Olay sonrası kaçan Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “Alkol almak için restorana gitmiştik. Haluk bizi içeri almayınca sinirlendim ve olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

Adliyeye Sevk Edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ceyhun B., bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin “Aranızda husumet var mıydı?” sorusuna “Yoktu”, “Neden öldürdünüz?” sorusuna ise “Ben gerekli ifademi verdim” cevabını verdi.