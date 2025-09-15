Yeditepe Üniversitesi, bu yıl TEKNOFEST’e Savaşan İHA, Serbest Uluslararası İHA, Hyperloop (hızlı tren), Uydu Teknolojileri ve Güvenlikli Uydu Teknolojileri olmak üzere 5 farklı kategoride katıldı. Üniversite, projeleriyle “En İyi Sistem Tasarım Ödülü” ve “En İyi Tasarım Ödülü” alarak teknoloji alanındaki iddiasını ortaya koydu.

185 patent ve küresel hedef

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, TEKNOFEST’te tanıtılan projelerin küresel pazara açılacağını açıkladı. Bayat, üniversitenin 2024 Avrupa tescil sıralamasında ilk sırada yer aldığını ve 2025 yılı dahil olmak üzere toplam 185 patentin tescillendiğini belirtti.

TEKNOFEST’te öne çıkan projeler

Bayat, TEKNOFEST kapsamında en iyi buluşlardan seçilen 10 patentin tanıtılacağını, bunlardan ikisinin ise Demoday etkinliklerinde sergileneceğini söyledi. Sergilenecek projeler arasında;

Savunma sanayinde kullanılabilecek mayın tarama robotu ,

Biyopolimer bazlı kaplama teknolojisi yer alıyor.

Öğrenci ve akademisyenlerin desteklendiği ekosistem

Bayat, üniversitede Ar-Ge komisyonları, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), proje yönetim ofisi ve Teknopark yönetimi gibi birimlerle öğrencilerin ve akademisyenlerin desteklendiğini vurguladı. Ayrıca 14 araştırma merkezi aracılığıyla araştırmaların koordine edildiğini belirtti. Bayat, “Tüm Ar-Ge ve girişimcilik paydaşlarını tek bir çatı altında toplayan yeni nesil Venture Studios yapısını hayata geçirdik” dedi.

Küresel pazara açılma planları

Bayat, TEKNOFEST’te derece alan projeleri uluslararası platformlarda tanıtmayı planladıklarını aktararak, ABD ve İngiltere’de düzenlenecek fuarlara Teknopark olarak katılacaklarını söyledi. Üniversite, bu süreçte büyük firmalarla iş birliği kurarak projeleri lisanslama ve ticarileştirme hedefinde.

İHA ve SİHA projeleriyle savunma ve taşımacılık alanında fırsatlar

Prof. Dr. Bayat, SİHA alanında hazırlanan prototipin hakemler tarafından beğenildiğini ve savunma sanayine entegre edilmesinin hedeflendiğini aktardı. Ayrıca Serbest İHA projelerinde 5G destekli haberleşme teknolojilerinin taşımacılıkta kullanılabileceğini öngördüklerini belirtti.

Bayat, “TEKNOFEST ve girişimcilik ekosistemimiz, öğrenciler ve akademisyenler için büyük bir motivasyon kaynağı. Üniversite olarak bu süreçte tüm paydaşlarımızı destekliyoruz ve küresel ölçekte rekabet edecek projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.