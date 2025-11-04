Mamak Belediyesi Boks Takımı sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Kupası Boks Müsabakası’nda sergiledikleri üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Ulus 19 Mayıs Stadyumu Kemal Sonunur Boks Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda ringe çıkan Mamaklı boksörler, farklı sıkletlerde toplam 4 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Mamak Belediyesi’nin genç ve yetenekli sporcularından Mert Kökdaşlı, U22 kategorisinde 65 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Aynı kategoride mücadele eden Ramazan Demir ise 55 kiloda birinciliği elde ederek takımına bir altın madalya daha kazandırdı. Yıldızlar kategorisinde mücadele eden İbrahim Ateş, 50 kiloda zirveye ulaşırken Doruk Şimşek, 52 kiloda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mamak Belediyesi yetkilileri, sporcuların elde ettiği başarıların kendilerini gururlandırdığını belirterek, gençlerin azmi ve disipliniyle ilerleyen dönemlerde de Mamak’ı spor alanında başarıyla temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.