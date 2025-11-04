Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen ve kasım ayında artan indirimli satış kampanyalarının Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yılın en yoğun alışveriş dönemi olan kasım ayında gerçekleştirilen kampanyalara ilişkin denetimlerin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağı vurgulandı.

Tüketicilere dikkat çağrısı

Bakanlık, vatandaşların indirim döneminde mağduriyet yaşamamaları için şu uyarılarda bulundu:

Alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlar belirlenmeli.

Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılmalı.

“Avantajlı fiyat”, “yıldızlı ürün” gibi ifadelerden bağımsız olarak ürünler emsalleriyle karşılaştırılmalı.

Çok düşük fiyatlı ürünlerde internet sitesinin güvenilirliği kontrol edilmeli.

SSL sertifikası ve 3D Security gibi güvenlik unsurları bulunmalı.

“1 alana 1 bedava” ve “3 al 2 öde” kampanyalarında koşullar dikkatle incelenmeli.

Tüketiciler, yaşadıkları mağduriyetleri Reklam Kurulu’na iletmek için “https://ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur” adresinden başvuru yapabilecek.

Satıcılara yönelik uyarılar

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların da tüketiciyi yanıltıcı uygulamalardan kaçınması gerektiğini hatırlattı.

Buna göre satıcıların;

İndirim başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri,

Gerçek dışı indirim izlenimi oluşturabilecek görsellerden kaçınmaları,

Stok veya süre sınırlaması varsa bunu reklamlarda açıkça belirtmeleri,

Kampanyalarda kullanılan algoritmalar hakkında tüketiciyi bilgilendirmeleri,

Koşullu satış kampanyalarında hangi ürünlerin kapsama girdiğini net şekilde ifade etmeleri gerekiyor.

Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve adil ticaretin sağlanması amacıyla kasım ayı boyunca yapılan tüm indirim kampanyalarının denetleneceği ve aykırı uygulamalara karşı idari yaptırımların gecikmeden uygulanacağı bildirildi.