Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Genç Akademi'nin 6'ıncı şubesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağını duyurdu.

"Üniversite Ankara'da Okunur Demiştik"

Sosyal Medya hesabından açılışın duyurusunu yapan Başkan Yavaş'ın satırbaşları şöyle: "Üniversite Ankara’da okunur” demiştik. Gençlerimizin fikirleriyle, enerjisiyle, üretimiyle büyüyen şehrimizde; yüzbinlerce gencimizin buluşma noktası olan Genç Akademi Merkezlerimizin altıncısı Zafer Genç Akademi’yi, Cumhuriyetimizin 102. yılında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da hizmete açıyoruz. Açılışın ardından, saat 20.30’da Mareşal Atatürk Anıtı’ndan 1. Meclis’e doğru fenerlerimizle, marşlarımızla büyük Cumhuriyet yürüyüşümüze çıkıyoruz. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak, bu büyük gururu paylaşmak için tüm Ankaralıları davet ediyorum." ifadelerini kullandı.