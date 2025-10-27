CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik casusluk suçlamalarını “akıl tutulması” olarak niteledi. Karasu, “Devletin kozmik odasına girildiği, diploma üretip satıldığı bir dönemde İmamoğlu’nu hedef almak tam bir acziyettir” ifadelerini kullandı.

Siber güvenliğin başına ‘damacana hesabı yapan’ isim

Karasu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin gerçeklikten kopuk iddialarla gündem değiştirildiğini belirtti. “İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın tutuklamalarını konuşurken, siber güvenliğin başına sessiz sedasız, damacana su hesabı yapan bir bürokrat atandı” diyen Karasu, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Siber Güvenlik Başkanlığı’na Türk Telekom’un eski CEO’su Ümit Önal’ın getirildiğini hatırlattı.

“Liyakat değil sadakat tercih edildi”

Karasu, Önal’ın geçmişte internet kullanıcılarına yönelik “Türkiye’de internet tarifeleri sudan ucuz” açıklamasını hatırlatarak, “O dönemde düşük hız ve yüksek faturalarla eleştirilen Türk Telekom’un başındaki ismin bugün siber güvenliğin başına geçmesi, AKP’nin milli güvenliğe bakışının özeti” değerlendirmesinde bulundu.

“Kişisel veriler siyasetin değil, bilimin ve hukukun korumasında olmalıdır” diyen Karasu, Önal’ın atanmasının liyakat değil, sadakat tercihi olduğunu söyledi. “Türkiye hâlâ dünyanın en yavaş ama en pahalı internetine sahip ülkeler arasında. Şimdi o başarısızlığın mimarı, ülkenin dijital güvenliğinden sorumlu hale getirildi. Bu, devletin güvenliğini partizan bağlılıkla riske atmaktır” dedi.

“Gerçek suçlar görmezden geliniyor”

Karasu, verilerin yıllardır sızdırıldığını ve satıldığını belirterek, “Diploma skandalının göbeğindeki kurumlarla ilgili tek bir işlem yapılmadı, ama konu İmamoğlu olunca tüm sistem harekete geçti. Milyonlarca vatandaşın verisi üç kuruşa Telegram’da satılıyor ama suçlu ilan edilen yine muhalefet” ifadelerini kullandı.

CHP’li Karasu açıklamasını, “Bu tablo tam bir acziyetin, tam bir akıl tutulmasının göstergesidir” sözleriyle tamamladı.