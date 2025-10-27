Ankara’nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde 2 Temmuz’da meydana gelen trajik kazada, Gülhane Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yiğit Cem Altınok, arkadaşlarıyla birlikte yokuş aşağı bisiklet sürerken 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Ağır yaralanan Yiğit Cem, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Oğlunun ölümünün ardından konuşan anne Nazlıcan Aygün, bisikletin fren sisteminin kaza öncesi arkadaşları K.U.Ç. (11) ve E.T.Ş. (12) tarafından bilinçli şekilde bozulduğunu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, istinat duvarının bulunduğu binanın müteahhidinin yeterli güvenlik önlemi almadığını ileri sürerken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini de delil olarak sundu.

Savcılık soruşturması kapsamında çocukların ifadeleri alındı, olayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazalı bisikletin iki tekerleğinin patlak olduğu ve ön ile arka ‘V tipi’ fren sistemlerinin açık durumda bulunduğu belirtildi. Teknik incelemede, bu fren sistemlerinin tasarımı gereği birkaç saniye içinde kolayca devre dışı kalabileceği, bu durumda bisikletin durdurulmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre, Yiğit Cem rampaya bisikleti iterek çıkarken frenler çalışır durumdaydı. Ancak polis tutanağı ve güvenlik kamerası kayıtlarında, bir erkek çocuğun Yiğit Cem’in bisikletinin fren mekanizmalarına müdahale ettiği görülüyor. Raporda, “Söz konusu erkek çocuğun, fren mekanizmalarının bulunduğu ön ve arka teker bölgesine yaklaşarak birkaç saniyelik işlem yaptığı gözlemlenmiştir” ifadesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yiğit Cem’in ölümüyle ilgili adli süreçte, fren sistemine müdahale iddiaları ve istinat duvarının güvenlik eksiklikleri mercek altına alınıyor.