Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden Edis, sosyal medyada paylaştığı spor videosuyla gündeme oturdu. 34 yaşındaki şarkıcı, spor salonunda çekilen görüntülerle fit ve sağlıklı görünümünü takipçileriyle paylaştı.

Demet Akalın’dan esprili yorum

Yaz aylarında Sefo ile seslendirdiği "Yerinde Dur" düetiyle dikkat çeken Demet Akalın, Edis’in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Akalın, ünlü şarkıcının spor videosuna esprili bir şekilde, “Aşkım çoluk çocuğa karış Edis’im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı” yorumunu yaptı.

Edis’ten esprili yanıt

Demet Akalın’ın yorumuna cevap veren Edis, “Önce ben bir büyüyeyim de” diyerek takipçilerini güldürdü. Sohbete dahil olan Edis’in annesi de Akalın’a destek çıkarak, “Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık” sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü isimler arasındaki bu samimi diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de yoğun ilgi gördü.