ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail ziyaretine giderken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki önceliklerini paylaştı. Rubio, Kudüs’e yapacağı ziyarette, rehinelerin güvenli geri dönüşünü sağlamak, sivillere insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırmak ve Hamas’ın yarattığı tehdidi ele almak için çalışacağını belirtti. “Bölgede kalıcı barış hedefleniyorsa Hamas’ın varlığı sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

Washington’dan ayrılmadan önce havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, ABD ve Başkan Donald Trump’ın İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırılardan duyduğu memnuniyetsizliği de yineledi.