Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye’den toplam 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Gürdoğan, söz konusu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç sağlandığını ve hamsinin 19 farklı ülkeye gönderildiğini belirtti.

Türkiye’nin hamsi ihracatında Belçika’nın öne çıktığını vurgulayan Gürdoğan, Belçika’ya yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 11 arttığını ifade etti. Belçika’ya hamsi ihracatı 2024’ün ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştı.

Gürdoğan, Belçika’yı 3 milyon 6 bin 259 dolarlık ihracatla Fransa, 1 milyon 196 bin 239 dolarla Almanya’nın takip ettiğini söyledi. Ayrıca, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini artırmak ve ihracat potansiyelini yükseltmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.