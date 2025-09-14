Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı beslenmesini desteklemek amacıyla başlattığı “Kantin Desteği Projesi”ni bu yıl 5 yeni ilçede daha uygulamaya koyuyor. Projeye Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Pursaklar ve Yenimahalle de dâhil edildi.

ABB Konferans Salonu’nda kantinci esnafının katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Sacit Şahin, şunları söyledi:

“Bu yıl kantin desteğinin dördüncü yılına giriyoruz. İlk olarak Altındağ, Mamak ve Sincan’da başlattığımız projemizi şimdi Ankara geneline yayıyoruz. Bugüne kadar 250 milyon liranın üzerinde destek sağladık. Yaklaşık 50 bin ilkokul öğrencisine, yalnızca okul kantinlerinde kullanılmak üzere aylık bakiye yatıracağız. Hiçbir çocuğun aç kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin de projeye dair memnuniyetini dile getirerek, “Türkiye’de eşi olmayan bu uygulama için Mansur Başkan’a teşekkür ediyoruz. ABB, sosyal belediyecilikte bir marka haline geldi. Bu projenin tüm ülkeye örnek olmasını istiyoruz” dedi.