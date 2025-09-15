Altındağ Belediyesi, Karacaören Mahallesi’nde hayata geçireceği bisiklet parkı, yürüyüş yolu ve kreş projelerinin temel atma törenini 16 Eylül Salı günü gerçekleştirecek.

20 bin metrekarelik yeşil alan ve yeni yaşam alanları

Başkan Dr. Veysel Tiryaki, projelerin toplam 20 bin metrekarelik yeşil alan üzerinde şekilleneceğini belirterek, alanın bisiklet yolları, yürüyüş güzergahları ve dinlenme köşeleriyle aileler için nefes alınacak bir yaşam alanı sunacağını aktardı. Kreş projesi ise çocuklara güvenli, sevgi dolu ve eğitim odaklı bir ortam sağlayacak.

Başkan Tiryaki’den çağrı

Başkan Tiryaki, temel atma törenine halkı davet ederek, “Altındağ’ın geleceğini birlikte inşa etmek, çocuklarımızın mutluluğunu ve gençlerimizin heyecanını paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı 16 Eylül Salı saat 13.00’te düzenlenecek törene bekliyoruz” dedi.