Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) talimatıyla, AJet ve Pegasus Havayolları’nın iç hat uçuşlarında bugün itibarıyla yolculara ücretsiz su ikramı uygulaması başladı.

Uygulamanın detayları

Uygulama kapsamında, her iç hat seferi için uçaklara yolcu başı 1,5 litrelik su şişeleri yükleniyor ve bardakla ikram ediliyor. Kapalı şişe su almak isteyen yolcular için ise satış devam ediyor.

Sağlık ve konfor odaklı uygulama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında uzun beklemeler veya kabin içi havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda susuz kalmanın baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve acil tıbbi durumlar gibi riskler yaratabileceğine dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, “Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Ücretsiz içme suyu, yolcu memnuniyetini ve havayolu şirketlerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır” ifadelerini kullandı.