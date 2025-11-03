Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. ENAG verilerine göre, E-TÜFE Ekim ayında yüzde 3,74 oranında artış gösterdi.

Grubun hesaplamalarına göre, E-TÜFE’nin yıllık bazda artış oranı ise yüzde 60,00 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, ENAG’a göre yıllık enflasyon oranı resmi verilerin üzerinde seyrini sürdürdü.

ENAG, her ay olduğu gibi Türkiye genelindeki fiyat değişimlerini dikkate alarak hazırladığı E-TÜFE verileriyle, hanehalkının yaşadığı gerçek enflasyon oranlarını yansıtmaya çalışıyor.