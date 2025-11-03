İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 59 ilde “çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi”, “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda yaklaşık 404 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

59 ilde eş zamanlı siber operasyon

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 59 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Kocaeli, Konya, Mersin, Diyarbakır ve birçok ilde gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konulurken, toplam 404 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir uygulandı.

Şüphelilerin suç yöntemleri

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Çocuk müstehcenliği içeren içerikler barındırdıkları ,

Sahte ürün satışı, kiralık bungalov ve evde iş ilanı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları,

Sosyal yardım bağışı ve sigorta ödemesi temalarıyla haksız kazanç elde ettikleri, Bakan Göktaş, “Esnaf Ailesi Olmak” Galasına Katıldı İçeriği Görüntüle

Mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek para transferleri gerçekleştirdikleri ,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ,

POS tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

190 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 190’ı tutuklanırken, 111’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

Yerlikaya: “Siber suçlara karşı mücadelemiz sürecek”

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Milletimizin yanındayız, bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız.”