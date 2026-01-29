Sakarya’nın Hendek ilçesi Yeşil Vadi Mahallesi Değirmen Dere Sokak’ta çöplerin yaklaşık üç aydır alınmadığını belirterek tepki gösteren vatandaşın şikâyeti, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz tarafından haberleştirildi.

Yayımlanan haberin ardından Hendek Belediyesi ekipleri vatandaşla iletişime geçerek söz konusu bölgede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sokakta biriken çöpler kısa sürede toplanarak alan temizlendi.

Belediye yetkilileri ayrıca bundan sonraki süreçte aynı noktaya her hafta düzenli olarak temizlik aracı gönderileceğini bildirdi. Açıklama, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sonsöz Gazetesi olarak, konuya hızlı şekilde müdahale eden Hendek Belediyesi yetkililerine ve temizlik ekiplerine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyor, kamu yararına olan konuların takipçisi olmaya devam ediyoruz.