Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere ekiplerin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Ekiplerin şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde aramalarında, 1071 sentetik hap, 645 gram metamfetamin, 68 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 58 gram aseton, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 60 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.