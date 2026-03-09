Sakarya sahilinde parçalanmış halde bulunan şüpheli bir cisim ekipleri alarma geçirdi. Sahilde vatandaşlar tarafından fark edilen ve bazı parçalarının insansız hava aracına (İHA) benzediği iddia edilen cisim için bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay yerine gelen ekipler, sahile vuran metal parçalar üzerinde inceleme başlattı. Parçalanmış gövde, uzun metal parçalar ve anten benzeri bölümlerin bulunduğu cismin denizden sürüklenmiş olabileceği ya da düşmüş bir uçuş aracına ait olabileceği değerlendiriliyor.

Cismin ne olduğunun yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.