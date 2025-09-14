Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, sosyal medyada çektiği bir videoda gençler hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Göntem’in özellikle liseli ve üniversite öğrencisi kızlar üzerine kullandığı ifadeler büyük tepki topladı.

Merve Göntem videoda, “Liselerde, üniversite yurtlarında o kadar çok kız para karşılığı seks yapıyor ki, bu artık normal hale gelmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Genç kızların ekonomik sıkıntılar nedeniyle farklı yollara yöneldiğini savunan Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” sözleriyle tartışmaları daha da alevlendirdi.

Sosyal medyada hızla yayılan açıklamalar, kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı Göntem’in sözlerini “tehlikeli ve normalleştirmeye yönelik” buldu.