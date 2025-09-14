Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak amacıyla öğretmenlere rehberlik edecek ‘etkinlik havuzu’nu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmete sundu. Yeni sistem, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında kullanabilecekleri özgün etkinliklere kolayca ulaşmalarını sağlayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul öncesi eğitim programı kapsamında öğretmenlerin sınıf içi çalışmalarına rehberlik etmesi amacıyla 8 farklı öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı. Türkçe, matematik, fen, sosyal, sanat, müzik, hareket ve sağlık alanlarının yanı sıra sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve değerler de kılavuz kitaplarda yer aldı.

Kitaplarda; yaş gruplarına uygun alan becerileri, kavramsal kazanımlar, sosyal-duygusal öğrenme, okuryazarlık ve değerler gibi başlıkların yanı sıra programın diğer bileşenlerini içeren özgün etkinlikler bulunuyor.

Öğretmenlere özel planlama desteği

Hazırlanan etkinlik havuzu sayesinde okul öncesi öğretmenleri, seçtikleri beceriler ve program bileşenlerine göre ‘Günlük Plan/Aylık Plan Hazırlama Aracı’ üzerinden özgün ders planları oluşturabilecek. Bu sistem, hem eğitim programıyla uyumlu hem de sınıfın özel ihtiyaçlarına uygun planlamalara imkan tanıyor.

Ayrıca, etkinlik havuzu içerisinde yer alan anahtar kelime arama özelliği ile öğretmenler ihtiyaç duydukları etkinliklere hızlı ve kolay şekilde erişebilecek.

Öğretmenler, hazırlanan etkinlik havuzu içeriklerine EBA platformu üzerinden ulaşabilecek.