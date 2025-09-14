Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Altuntaş, emekliliğin ardından açtığı çay ocağını nostalji dolu bir mekâna dönüştürdü. Altuntaş, burada binin üzerinde antika obje bulunduğunu belirterek, “Çay içmeye gelenler adeta zamanda yolculuk yapıyor” dedi.

2015’te emekli olduktan sonra evinin alt katında çay ocağı açan Altuntaş, yıllardır sakladığı antika eşyaları mekânda sergilemeye başladı. Zamanla müşterilerin de getirdiği parçalarla koleksiyon büyüdü. Altuntaş, “Başlarda az sayıda objem vardı, ama zamanla sayı arttı. Şu anda binin üzerinde antika obje var. Farkında olmadan çay ocağını müzeye çevirdim. Gelenler ‘Çay ocağına mı yoksa müzeye mi geldik?’ diye soruyor. Aldığım güzel tepkiler bana motivasyon veriyor” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞE ÖZLEM DUYANLAR BURADA BULUŞUYOR”

Ziyaretçilerin sadece çay içmek için değil, geçmişi hatırlamak için de geldiğini vurgulayan Altuntaş, “İnsanlar buraya eski günleri anımsamaya, tarihi objeleri görmeye geliyor. Çünkü bu eşyaların her birinin bir yaşanmışlığı ve hatırası var” diye konuştu.