9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Folcarelli'nin kafa vuruşunda, yerden seken top üsten auta gitti.

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Hwang'ın kafa ile aşırdığı topu, arka direkte uygun durumda Enes Keskin kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

55. dakikada Hwang'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda, kaleci Onana tehlikeyi kornere gönderdi.

72. dakikada Enes Keskin'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

73. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinden Hagi'nin şutunda, top kaleci Onana'nın sağ üst köşesinden filelerle buluştu: 1-1

90+4. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı serbest atışta arka direkte Sikan'ın kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

90+5. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topun sahibi oldu.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Joao Pereira: 'Bugün Alanyaspor 2 puan kaybetti'

Corendon Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, rakipleri karşısında 2 puan kaybeden taraf olduklarını savundu.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki bölümünün bulunduğunu belirterek, 'İlk yarı ve ikinci yarı olarak değil, yediğimiz gol öncesi ve sonrası olarak iki bölümden oluşuyor. Yediğimiz gole kadar olan bölümde oyuncularım biraz korkmuş gibi maçı izliyordu, 'ne olacak' diye bekliyor gibiydiler. Golden sonra oyuncularım kendilerine geldi ve kendi içlerinde özgürleşti.' dedi.

Daha sonra kendileri için iyi bir maç olduğunu vurgulayan Pereira, şöyle devam etti:

'Zaten siz de izlediniz. Ben istatistiklere bakmadım ama buraya gelip kaleye 24 şut atan başka bir takım yoktur herhalde. Ayrıca oyuncularım maç içerisinde 4-5 çok net gol pozisyona girdi. Oyuncularımın yediğimiz golden sonraki performanslarından çok memnunum. Eğer biz bu maçı 1-0, 2-1 kaybetseydik de ben burada gururlu bir hoca olarak karşınızda olurdum. Siz de biliyorsunuz futbolda sonuç, 3 puan çok önemli. Benim için de önemli ama daha önemlisi sahada gösterdikleri mantalite ve karakter. Bu beni mutlu ediyor. Puanlardan daha önemli. Trabzonspor'a tüm saygımla söylüyorum, dürüst olmak gerekiyorsa bence bugün Alanyaspor 2 puan kaybetti.'

Pereira, geçen hafta sahalarında Gaziantep FK maçında aldıkları beraberlikten memnun olmadığını ifade ederek, 'Ama bugün mutluyum. Oyuncularıma bunu söyledim. Söylediğim şeylerin yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oyuncularım daha iyi oyunlar, daha iyi maç çıkarıyor. Ben bütün takımlara karşı böyle oynamalarını istiyorum. Ben bunun için çalışıyorum ve savaşıyorum. Futbolda her rakibe saygı duyuyorum. 3 sonuç vardır ama önemli olan oyuncularımın sahada ne yaptığı ve ne gösterdiği. Bugün de çok iyi şeyler yaptılar ve iyi şeyler gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum.' dedi.

Fatih Tekke: '1 puan hanemize artı olarak yazabiliriz'

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, rakipleri karşısında kötü bir maç oynadıklarını ve 1 puanın kendileri için artı olduğunu söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında kötü oynadıklarını belirterek, 'Kötü bir maç, kaybedilmiş 2 puan var. Üzgünüz ama bu kadar kötü bir maça 1 puan hanemize artı olarak 1 yazabiliriz. Bu da iyi denilebilir.' dedi.

Oyunun ilk bölümünde, ilk 15-20 dakika istediklerinin birçoğunu yaptıklarını ifade eden Tekke, şöyle devam etti:

'Sonrasında baskılarımızın düştü, hızı düştü, rakip baskımızı kırdı. Özellikle ön bölümde yine istediğimiz, çok tekrar ettiğimiz ama istediğimiz şeylerin birçoğu olmadı. İkinci yarı oyunun ilk başında yine formasyon değişerek bir baskı kurduk yine kırıldık. Sonrasında çok üretken olamadığımız 1-2 tane pozisyon var. Onun haricinde beklerken bu kadar çok pozisyonu ceza sahamız içinde vermemiz gerekir. Çok olumlu konuşabileceğim sadece maçın ilk bölümü, 20 dakika diyebilirim. Onun haricinde son bölümde alabildiğimiz en fazla riski aldık bence. Bu da çok sahaya yansımadı.'

Tekke, Alanyaspor'u da tebrik ederek, 'Gayet cesur oynadılar, iyi oynadılar. Onlara da başarılar. Biz duygu olarak, aşağıda kalmamamız gerektiğini ve 'maç kolay kazanılmaz'ı bir kez daha deneyimledik. Bu hepimize, bana, ekibime ve tüm oyuncularıma bir uyarı olsun. Yani hazırlanışı ve yaşayışı bakımından değerlendirdiğinizde tabii ki Arseniy'in, Savic'in olmayışı çok etken. Özellikle top bizdeyken baskı kırmada ama bazen bu nasipsizlikler olabiliyor. Talihsizlik diyelim ona. Çünkü Arseniy, cuma günü sakatlandı sahanın dışında. Yapacak bir şey yok. Kaybedilmiş 2 puan diye bakmıyorum ben. Dolu tarafından bakalım, çok kötü bir oyun ve 1 puan, iyi diyelim.'

'Trabzon'da, bu statta kimle oynarsanız oynayın 3 puan haricinde bir şey düşünmemiz mümkün değil.' şeklinde sözlerini sürdüren Tekke, şöyle devam etti:

'Hedef olarak benim gösterdiğim hedef belli. Trabzonspor olarak bize insanlar kızabilirler. Başkanımızın, yönetimdeki abilerimizle konuştuğumuzda, sezon başından şu sürece kadar yaşadığımız süreçte bence en gerçekçi şey bu, 1 ile 4 arasındaki hedef. Bu hedefte bir şaşma yok. Rakibinizin de sizden daha iyi oynadığını kabul etmelisiniz bazen. Bu maç için oyunun ilk bölümünde biz daha iyiydik. İkinci bölümünde ve son bölümünde bence onlar daha iyiydiler. Bugün bu kayıp bizi üzdü tabii ki. Mutlu olacak halim yok. Ama totalde baktığınızda 90 dakikada 1 korner atmışız. Rakibin ceza sahamıza girişi çok fazla. 1 puan artı 1. Bu beni asla mutlu etmez. Ben bunu kabul etmem.'

Muhabir: Selçuk Kılıç