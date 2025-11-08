SÜMER TAŞKIRAN

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen İYİ Parti Manisa İl Kongresi'nde gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin sistem kaynaklı sorunlarla boğuştuğunu belirten Dervişoğlu, “Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan kelama kaderimizi terk etmişiz. Bu sistem milletimizi başkalarının önünde eğilip bükülmeye mecbur bırakıyor. Tarih boyunca kimseye eğilmemiş bir milleti kimsenin huzurunda eğdirmeye hakkımız yok” dedi.

"BİZ SLOGAN ATATÜRKÇÜSÜ DEĞİLİZ"

Kocaeli Valiliği’nin 10 Kasım’da Atatürk için mevlit okutma kararına yönelik tepkilere değinen Dervişoğlu, “Atatürk'ün ruhuna rahmet okutulacak diye ayağa kalkan Cumhuriyet düşmanları var. Biz başkaları gibi slogan Atatürkçüsü değiliz; biz Mustafa Kemal’i ilkeleriyle ve hedefleriyle yaşatma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, Atatürk’e dua edilmesine karşı çıkanlara da sert sözlerle yüklendi:

“Cumhuriyet’in kurucu önderine dua edilmesine karşı çıkanlar hain değil de nedir? Diyanet’e bağlı camilerde Atatürk için dua edilmesini istemeyenlere asla izin vermeyeceğiz.”

"EN BÜYÜK ÇAĞRIM ERDOĞAN'A"

İYİ Parti lideri, 10 Kasım günü Hacı Bayram Camii’nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programına tüm siyasi parti genel başkanlarını davet ettiğini belirterek, en büyük çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olduğunu vurguladı. Dervişoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda Recep Tayyip Erdoğan oturmaktadır. Sayın Erdoğan güzel Kur’an okuyor, en iyi o yapar bu işi. Hacı Bayram Camii’nde Atatürk’ün ruhuna Kur’an-ı Kerim’i Erdoğan okusun. Eğer külliyedeki camide okumayı tercih ederse, milletin huzurunda söz veriyorum; Hacı Bayram’dan sonra külliyeye gider, onu dinlerim" şeklinde konuştu.

"KOMİSYON DEĞİL, KOMSİYONCULUK ÇETESİ"

Dervişoğlu, 'Terörsüz Türkiye' adıyla kurulan Meclis Komisyonu’nu sert sözlerle eleştirdi:

“Bu komisyon, Abdullah Öcalan’ın 2013’teki beklentilerine göre şekillendi. Öcalan’ı meşrulaştıran, devleti onunla eşitleyen her girişimin karşısında dururuz.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un açıklamalarını hatırlatan Dervişoğlu, CHP’ye seslenerek “PKK’nın terör örgütü olmadığını söyleyen bir Meclis Başkanı’nın yönettiği komisyondan derhal çekilin” çağrısı yaptı.

“Aksi halde bu komisyon, Türk siyasi tarihine komisyon değil, komisyonculuk çetesi olarak geçecektir."

"EYY ERDOĞAN! BU NUMAN KURTULMUŞ SENİN BAŞINI BELAYA SOKACAK"

Dervişoğlu, Erdoğan’a yönelik dikkat çeken bir uyarıda da bulunarak, “Eyy Recep Tayyip Erdoğan! Bu Numan Kurtulmuş senin başını belaya sokacak. Bu adama dikkat et. Sadece sen değil, Türk milleti de belaya düşebilir" dedi.

İYİ Parti lideri, sürecin sonunda hedefin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması olduğunu savundu. “Bu mesele, terör örgütü PKK’nın taleplerine göre ilerliyor” diyen Dervişoğlu, “Eğer bir açılım yapılacaksa onu hak, eşitlik, adalet temelinde biz yapacağız. Türkiye’nin gerçek çözümünü İYİ Parti iktidarı sağlayacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.