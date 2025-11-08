Kayseri’de Beyazşehir Mahallesi’nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlar sosyal medyada paylaşılınca, İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ehliyeti bulunmayan sürücü tespit edildi. Sürücüye, Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği toplam 83 bin 746 lira ceza kesildi ve araç trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, Halef Hoca Caddesi’nde trafik kurallarını ihlal eden başka bir sürücüye de 9 bin 267 lira ceza uygulandı. Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve tehlikeli davranışlardan kaçınmaya davet etti.