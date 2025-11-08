Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında dev derbi nefesleri kesti. Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde konuk ettiği Beşiktaş’ı 5-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Havva Nur Demir’in yönettiği karşılaşmada sarı-kırmızılılar ilk yarıda üstün bir performans sergiledi. 32’nci dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle öne geçen Galatasaray, 39’uncu dakikada Ebru Topçu ve 45+1’inci dakikada Marta Cintra’nın golleriyle devreye 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıda da oyun kontrolünü bırakmayan Galatasaray, 76’ncı dakikada Manga’nın golüyle farkı 4’e çıkardı. 90+2’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Manga, maçın skorunu belirledi: 5-0.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 21’e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Amed Deplasmanında Zor da Olsa Kazandı

Haftaya 18 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında sahne aldı. Sarı-lacivertliler 41’inci dakikada Salas’ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 44’üncü dakikada Kevser’in serbest vuruşunda Plummer’in ters dokunuşuyla eşitliği yakaladı: 1-1.

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Fenerbahçe, 73’üncü dakikada Elena Santos’un uzak mesafeden kaydettiği golle tekrar öne geçti: 1-2. Santos, ilerleyen dakikalarda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan sürede skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 21’e yükseltti. Amed Sportif Faaliyetler ise 11 puanda kaldı.