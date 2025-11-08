İstanbul, Beykoz'da Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından çıkarılan ceset incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan erkek adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.