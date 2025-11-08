Olay, saat 21.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Kavak Sokak’ta meydana geldi. İlçenin tanınmış esnaflarından Faruk Ateş, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ateş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ateş’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olaya ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)