Yangın, saat 18.30 sıralarında Derbent Mahallesi’nde müstakil bir evde çıktı.

İsmail Sarıca’ya (70) ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki aynı kişiye ait et katlı müstakil eve sıçradı. Alevleri fark eden Sarıca, komşularının da yardımıyla yanan evden tahliye edildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.(DHA)