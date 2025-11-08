Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, ‘silahlı yağma’ ve ‘başkasına ait kredi kartını kullanma’ suçlarından hakkında 17 yıl 70 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Resul Munduz’un saklandığı ev tespit edildi.
Polis ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında firari hükümlü Munduz’un saklandığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanan Munduz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Firari hükümlü Munduz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği bildirildi. (DHA)
Kaynak: DHA