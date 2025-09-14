CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Özdağ’a dayanışma ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, vatandaşın her gelişmenin farkında olduğunu belirterek, “Erdoğan, halkın farkındalığını ortadan kaldırmaya çalışıyor” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Özel, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşiyle birlikte AK Parti’ye katılması teklif edildiğini, kabul etmeyince gözaltına alındığını ifade etti. Ayrıca, CHP’den AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel sürecine dair, “Belediye başkanının AK Parti’ye geçeceği söylenmişti, birkaç saat sonra vekil partimize veda ederek AK Parti’ye katıldı” açıklamasını yaptı.

Manavgat Belediyesi’ndeki yolsuzluk görüntüleriyle ilgili de konuşan Özel, “Görüntüler ortaya çıktığı anda gereğini yaptık. Hırsızın partisi olamaz. Mizansen sahneler ve polis-çalışan temaslarını detaylı şekilde deşifre ettik” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının tehdit ve tutuklamalarla görevden uzaklaştırıldığını vurgulayarak, “Bu sadece muhalefete değil, doğrudan halkın iradesine yönelik bir operasyon. Zafer Partisi olarak anayasanın, hukukun ve demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.