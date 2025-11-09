Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen üçüncü ve son gününde 7 sıklette yapılan müsabakalar sonunda sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde erkekler 61kg’da Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59kg’da Elif Esmira Özdirim altın madalya kazanırken, +59kg’da Eylül Duru Varlık gümüş, 55kg’da Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı millilerimiz, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek takımımız ise Avrupa üçüncüsü oldu.