Kaza, 23.00 sıralarında Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. M.A.M. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki R.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Batman’da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Batman’da yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş (25), motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
“Gözleri KaraDeniz” dizisinde şok gelişme
Ünlü Oyuncu “Yabancı Gelin Liliyar” ile Ekranlara Dönüyor
Merkez Bankası’ndan üç ödeme kuruluşuna faaliyet izni iptali
Kayseri’de pompalı tüfekli kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Hamile Kadın Nevşehir’de Ölü Bulundu: Kombiden Gaz Kaçağı Şüphesi
Erzurum’da kız kaçırma kavgası: Baba ve oğlu bıçakla yaralandı