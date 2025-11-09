Sarıkamış’ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve köpek saldırısına uğrayan bozayı, Milli Parklar ekipleri tarafından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kontrollerde kırık tespit edilmezken, vücutta çeşitli yara ve ezikler görüldü. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından bozayı, sağlığına kavuşarak yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

