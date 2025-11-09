Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kamuoyuna Duyuru Stadyum streslerimizde yaşanan biletleme sorununa ilişkin olarak, Passolig Genel Merkezi ile iletişime geçilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, hücrelerde oluşan yoğunluğun tamamen Passolig firmasının performansının eksik basmasından kaynaklandığı tespit edildi. Başkanımız Sayın Nuri Muhammet Yaman ve Başkan Vekilimiz Sayın Abdulkadir Tecimer'in talimatları sırasında, olaylarda mağduriyet yaşayan tüm taraftarlarımıza anında müdahale edilmiş ve gerekli destek sağlanmıştır. Taraftarlarımızın gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür eder, benzer aksaklıkların tekrarlanması adına gerekli girişimlerin başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. "

Stadyum gişelerimizde yaşanan biletleme sorununa ilişkin olarak, Passolig Genel Merkezi ile derhal iletişime geçilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, gişelerde oluşan yoğunluğun tamamen Passolig firmasının biletleri eksik basmasından kaynaklandığı tespit…