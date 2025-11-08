Keçiören Belediyesi tarafından, Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Fatih Stadı’nda düzenlenen 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, 5 gün süren renkli ve lezzet dolu etkinliklerin ardından tamamlandı. Yarışmada dereceye giren 30 usta aşçı ödüllerini alırken, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a aşçılık mesleğine verdiği destek ve katkılardan dolayı Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından madalya takdim edildi.

Heyecan dolu final töreni, Başkan Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kete, hıngel ve kavut kategorilerinde yarışan katılımcıların derece sonuçları, Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat tarafından açıklandı. Birinciler ve aileleri büyük sevinç yaşarken, kete kategorisinin kazananı 500 bin TL, hıngel kategorisinin birincisi 300 bin TL, kavut kategorisinin birincisi ise 100 bin TL ödül kazandı. Tüm kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara verilen para ödülleri, Serhat İlleri Federasyonu, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının desteğiyle karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan final programına; CHP PM Üyesi Saniye Barut, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, çeşitli federasyon ve dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu yarışma kültürümüze sahip çıkmanın göstergesidir”

Konuşmasında birlik, beraberlik ve hizmet anlayışına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Biz makam için değil, gönüllere girmek için buradayız. Bu yarışma sadece bir lezzet yarışması değil, aynı zamanda köklerimize, kültürümüze sahip çıkmanın bir göstergesidir. Serhat illerimiz bu ülkenin kültürel zenginliğinin temellerindendir. Her lezzetin bir hikayesi vardır, biz bu hikayeleri gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Halkımıza hizmet etmeyi ibadet biliyoruz; çünkü halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” dedi.

“Bu yarışmanın kazananı birlik ve kardeşliğimiz”

Törende konuşan CHP PM Üyesi Saniye Barut, yarışmanın her kesimden vatandaşın katılımıyla büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Kadınların aktif olarak yer aldığı bu etkinlik çok kıymetli. Keçiören halkı böyle bir belediye yönetimine sahip olduğu için şanslı.” ifadelerini kullandı.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise “Bu yarışmanın asıl kazananı birlik ve kardeşliğimizdir. Beş gün boyunca Serhat illerimizin kültürünü yaşatan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Keçiören’de herkes kazandı”

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, “Burada sadece Serhat illerinin değil, tüm Türkiye’nin lezzetleri sergilendi. Herkes kazandı, kaybeden yok.” diye konuştu.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Maksut Yücegöğ de, “Başkanımız hemşehrimiz olarak bizlere büyük destek veriyor. Bu tür etkinlikler kültürümüzü yaşatmak adına çok önemli.” dedi.

Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz ve Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Başkan Vekili Ümit Kırmızıda Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ederek etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini diledi.

“Bu yarışma tüm Türkiye’ye örnek olmalı”

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz ise “20 yıldır Keçiören’de yaşıyorum. Böyle bir organizasyonun burada düzenlenmesi benim için ayrı bir gurur. Bu yarışma sadece Keçiören’e değil, tüm Türkiye’ye örnek olmalı.” dedi.