Olay, akşam saatlerinde Gemlik ilçesi Kumla sahilinde meydana geldi. Denize dalış yaptığı iddia edilen Emirhan Aydın'ın uzun süre su yüzeyine çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde yapılan arama çalışmasında suda hareketsiz olarak bulunan Aydın, ekiplerce karaya çıkarıldı. Ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)