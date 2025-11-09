Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Hüseyin Çalık ve oğlu Önder Çalık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Çalık, belinden çıkardığı tabancayla oğlu Önder Çalık'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalık, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalık, ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Baba Hüseyin Çalık'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)